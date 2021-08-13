Мобильное приложение для госслужащих РФ может появиться уже в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В 2022 году Минцифры планирует создать платформу для госслужащих. Об этом в ходе форума "Цифровая эволюция" сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, <...> обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", – цитирует Качанова ТАСС.

Новый сервис совместной удаленной работы будет включать в себя корпоративный портал, мессенджер и почту. К 2022 году подобными сервисами планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти, следует из представленной замминистра презентации.

Использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО" все госслужащие должны к 2024 году.

Концепцию проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего 20 июля одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Помимо чиновников перевести на отечественные ПО планируют и педагогов.

В Минцифры подчеркнули, что новое требование касается только рабочих контактов госслужащих. Распространять их на другие категории граждан не будут.