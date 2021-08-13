Мобильное приложение для госслужащих РФ может появиться уже в 2022 году

18:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В 2022 году Минцифры планирует создать платформу для госслужащих. Об этом в ходе форума "Цифровая эволюция" сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.
"Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, <...> обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", – цитирует Качанова ТАСС.
Новый сервис совместной удаленной работы будет включать в себя корпоративный портал, мессенджер и почту. К 2022 году подобными сервисами планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти, следует из представленной замминистра презентации.
Использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО" все госслужащие должны к 2024 году.
Концепцию проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего 20 июля одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Помимо чиновников перевести на отечественные ПО планируют и педагогов.
В Минцифры подчеркнули, что новое требование касается только рабочих контактов госслужащих. Распространять их на другие категории граждан не будут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: