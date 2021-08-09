Правительство переведет госслужащих и преподавателей на российские мессенджеры

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Правительство планирует принудительно перевести всех госслужащих и преподавателей на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В следующем году такую инициативу планируют распространить на преподавателей вузов и учителей школ, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-платформы. Специалисты видят такой перевод труднореализуемым, но необходимым на фоне зависимости от западных продуктов.

Также к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения сделают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут взаимодействовать с родителями, учениками и студентами только при помощи российских приложений.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что данную инициативу уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию 20 июля.

Как отметили в аппарате, идея предполагает развитие платформ для быстрого обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота и других цифровых сервисов российской разработки.

Ранее компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. В сообщении ВШЭ указывается, что университет столкнулся с отказом сервиса продлить корпоративную лицензию. Отмечается, что ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке.

