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Технологии

13:59

В Госдуме оценили планы перевода сотрудников школ на российские мессенджеры

образование технологии

Фото: depositphotos/DragonImages

Идея перевода чиновников и работников образовательной сферы на отечественные мессенджеры является продуктивной, поскольку окажет значительную помощь бизнесу в создании качественных программных продуктов, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, таким образом государство предоставит производителям IT-продуктов конкурентную среду, которая будет стимулировать повышение их качества.

"Задача у государства в первую очередь – помогать <...>. Поэтому в целом задачу я считаю правильной – необходима определенная государственная помощь частному бизнесу в создании хороших, сильных программных продуктов, которые постепенно во всех отраслях будут замещать западные аналоги или как минимум конкурировать с ними, что позволит выращивать нормальную бизнес-среду, в том числе и в производстве различного рода программных продуктов", – цитирует Свинцова RT.

Парламентарий отметил, что такая помощь окажется актуальной для любой сферы.

"Неважно, это программный продукт для каких-то узких специалистов, проектировщиков или это программный продукт для широкого пользования в виде соцсетей, мессенджеров, каких-то почтовых сервисов", – полагает он.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство РФ планирует принудительно перевести всех госслужащих и преподавателей на отечественные мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи.

Отмечается, что уже в следующем году инициативу планируют распространить на преподавателей вузов и учителей школ, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-платформы.

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