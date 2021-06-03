В Минпросвещения РФ анонсировали создание "белого" интернета для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России планируют создать "белый" интернет с проверенным контентом для школьников в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Сегодня создается так называемый "белый" интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета – мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда", – заявил Кравцов.

Он подчеркнул, что школьники смогут в том числе просматривать фильмы и читать художественную литературу онлайн. По его словам, таким образом в Минпросвещения дадут возможность учащимся пользоваться современными инструментами, которые будут регулироваться властями.

"То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", – пояснил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достижениях столичного образования. Градоначальник отметил, что за последние годы образование стало более справедливым, так как раньше в Москве было порядка 50 школ высокого мирового уровня, в которые каждый родитель стремился устроить ребенка. Сейчас же качественным преподаванием может похвастаться подавляющее большинство школ.

Мэр подчеркнул, что школы в центре и спальных районах должны финансироваться и обеспечиваться всем необходимым на равных условиях. При этом дополнительное финансирование образовательные учреждения могут получить, выиграв грант.

