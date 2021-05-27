Собянин осмотрел новые школу и детсад в составе ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

12:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса "Испанские кварталы".
По словам мэра, школу построили по уникальному проекту. Детский сад рядом также построен по уникальному проекту – по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и технологические возможности новой современной школы.
Собянин подчеркнул, что ТиНАО постепенно расстраивается. В частности, за последние годы там возвели порядка 80 объектов социального, культурного и бытового назначения.
"Жилищный комплекс "Испанский квартал" построили по городскому принципу не спального района, а такой городской застройки – с бульварами, улицами, объектами соцкультбыта, услугами. Конечно, важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, возводились параллельно строительству жилья", – сказал мэр.
Он также осмотрел будущую дорогу, которая свяжет новостройки со станцией метро "Прокшино". Мэр назвал комплексность и удобство застройки важнейшим принципом. Он выразил надежду, что дети и их родители будут довольны.
Планируется, что первых учеников новая городская школа № 547 примет 1 сентября текущго года. В основу проекта строительства новой школы легла идея создания дружелюбной и открытой среды, которая оказывает позитивное воздействие на формирование личности ребенка.
Правое крыло отвели для младшей школы. В рекреации второго и третьего этажей оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отвели для учеников средней и старшей школы.
Там расположится большой лабораторный блок со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью, технологиями "виртуальной реальности" и сити-фермерством. В центральной зоне школы разместится амфитеатр.
Помимо него, в центральной зоне расположен круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций. В специальной арт-зоне ребята смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре.
Проход на территорию школы будет контролироваться с помощью отдельно стоящего КПП с зоной ожидания для родителей. Новый детский сад станет первым дошкольным учреждением города, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.
В здании будут большие окна, расположенные в 30 сантиметрах над уровнем пола с широкими подоконниками, позволяющими малышам сидеть на них и наблюдать за внешним миром.
На втором этаже появится кулинариум, оснащенный бытовой техникой для полноценного приготовления пищи. Это позволит детям осваивать азы кулинарии и выпечки. Также в детском саду будет работать бассейн.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест.
Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.
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