Собянин осмотрел новые школу и детсад в составе ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса "Испанские кварталы".

По словам мэра, школу построили по уникальному проекту. Детский сад рядом также построен по уникальному проекту – по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и технологические возможности новой современной школы.

Собянин подчеркнул, что ТиНАО постепенно расстраивается. В частности, за последние годы там возвели порядка 80 объектов социального, культурного и бытового назначения.

"Жилищный комплекс "Испанский квартал" построили по городскому принципу не спального района, а такой городской застройки – с бульварами, улицами, объектами соцкультбыта, услугами. Конечно, важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, возводились параллельно строительству жилья", – сказал мэр.

Он также осмотрел будущую дорогу, которая свяжет новостройки со станцией метро "Прокшино". Мэр назвал комплексность и удобство застройки важнейшим принципом. Он выразил надежду, что дети и их родители будут довольны.

Планируется, что первых учеников новая городская школа № 547 примет 1 сентября текущго года. В основу проекта строительства новой школы легла идея создания дружелюбной и открытой среды, которая оказывает позитивное воздействие на формирование личности ребенка.

Правое крыло отвели для младшей школы. В рекреации второго и третьего этажей оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отвели для учеников средней и старшей школы.

Там расположится большой лабораторный блок со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью, технологиями "виртуальной реальности" и сити-фермерством. В центральной зоне школы разместится амфитеатр.

Помимо него, в центральной зоне расположен круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций. В специальной арт-зоне ребята смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре.

Проход на территорию школы будет контролироваться с помощью отдельно стоящего КПП с зоной ожидания для родителей. Новый детский сад станет первым дошкольным учреждением города, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

В здании будут большие окна, расположенные в 30 сантиметрах над уровнем пола с широкими подоконниками, позволяющими малышам сидеть на них и наблюдать за внешним миром.

На втором этаже появится кулинариум, оснащенный бытовой техникой для полноценного приготовления пищи. Это позволит детям осваивать азы кулинарии и выпечки. Также в детском саду будет работать бассейн.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест.

Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.