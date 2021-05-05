В Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв м недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первые четыре месяца 2021 года в Москве ввели более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Москва в первые четыре месяца этого года продемонстрировала высокие темпы ввода недвижимости. Всего в январе – апреле в городе построено и введено более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, более 1,6 миллиона "квадратов" пришлось на жилье", – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в эксплуатацию также введено 14 объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, объект здравоохранения, спортивные объекты и объект культуры.



В ведомстве отметили, что к концу этого года в Москве планируется ввести порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4 миллиона квадратных метров будут жилыми объектами.

Ранее сообщалось, что столичные власти в 2021 году рассчитывают ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, среди которых три школы, шесть учебных корпусов, гимназия, два блока начальных классов и три детских сада.

