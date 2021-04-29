В Щербинке завершено строительство детского сада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО завершилось строительство нового детского сада, который планируется ввести в эксплуатацию уже в мае 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Трехэтажное современное здание рассчитано на 120 мест. Помимо помещений для групп, там обустроены кабинеты медсестры и психолога, а также процедурный кабинет.

Кроме того, в учреждении предусмотрено несколько залов для музыкальных и спортивных занятий и кружковая комната.

Территорию вокруг новостройки облагородили и озеленили, высадив деревья и кустарники. Специалисты оборудовали спортивную и игровые площадки с теневыми навесами.

Как рассказали в комитете государственного строительного надзора города Москвы, проект детского сада множество раз корректировался и приводился в соответствие всем современным требованиям. Именно поэтому все работы выполнялись в строгом соответствии утвержденному проекту.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят еще один детский сад, рассчитанный на 275 мест. Здание площадью 3 758 квадратных метров будет располагаться в поселении Рязановском около деревни Алхимово.