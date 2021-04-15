В Москворечье-Сабурове появится школа на 900 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общеобразовательная школа на 900 мест появится в районе Москворечье-Сабурово. Строительство планируют завершить в первом квартале 2023 года, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Образовательное учреждение площадью 16 390 квадратных метров расположится по адресу 1-й Котляковский переулок, дом 4б.

В здании оборудуют два спортзала, блок дополнительного образования, медиатеку, актовый зал, ИТ-полигон. Со стороны улицы фасад будет украшен витражами.

Проект жилого квартала предусматривает возведение восьми многосекционных корпусов и 10 башен. Кроме школы, там появятся также три детских сада.

Ранее сообщалось, что в столице построят еще восемь спортивных объектов общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров. Земельные участки для строительства ФОКов были выставлены на городские аукционы, по пяти из них уже заключены договоры аренды.