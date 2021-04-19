Строительство нового детского сада в ТиНАО планируют начать в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В апреле 2021 года планируют начать строить детский сад на 275 мест в ТиНАО. Об этом сообщает комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Отмечается, что здание площадью 3 758 квадратных метров будет располагаться в поселении Рязановском около деревни Алхимово. Детский сад рассчитан на одновременное пребывание 275 детей или 11 групп в возрасте от трех до семи лет. Объект введут в эксплуатацию в IV квартале 2022 года.

В пресс-службе уточнили, что учреждение будет иметь необычную архитектуру благодаря комбинации объемов, создающих эффект детского конструктора в натуральную величину. Помимо этого, еще одной особенностью здания будут большие витражные окна.

Специалисты обустроят там кружковые и игровые помещения, медицинский блок, комнаты психолога и логопеда, по два музыкальных и спортивных зала. Также объект адаптируют под детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что общеобразовательная школа на 900 мест появится в районе Москворечье-Сабурово. Строительство планируют завершить в первом квартале 2023 года.