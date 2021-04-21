Еще 1 300 новых школ построят в России до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин сообщил, что в России до конца 2024 года построят 1 300 новых школ. Заявление президент сделал в ходе послания Федеральному собранию в "Манеже".

Уточняется, что в данных учебных заведениях смогут обучаться более миллиона детей.

"До конца 2024 года построим еще не менее 1 300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. Кроме того, за 4 года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все транспортные средства должны быть современными и безопасными.

Ранее Владимир Путин поручил правительству поставить вопрос создания новых мест в детских садах на особый контроль.

