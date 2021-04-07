Школу на 550 мест введут в эксплуатацию в Некрасовке в 2022 году

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Некрасовке в следующем году введут в эксплуатацию школу на 550 мест, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"В настоящее время выполнены работы подготовительного периода и обустройство строительной площадки, выполняются работы по устройству вертикальных монолитных конструкций и плиты перекрытия подземной части здания", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
На первом этаже здания разместят комнату охраны, кабинет педагога-психолога, административный кабинет, медблок, пищеблок, учебные кабинеты. На втором этаже разместятся актовый зал, кабинет робототехники, спортзал, специализированные кабинеты старших классов, а также кабинеты универсального назначения.
В пресс-службе отметили, что на третьем этаже учебного заведения расположится лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, лаборантской и IT-полигоном. Четвертый этаж займут кабинеты самотестирования, кабинет изучения основ анатомии и физиологии, библиотека, информационный центр, специализированные кабинеты старших классов. На школьной территории обустроят спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Уточнялось, что соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2. В начальной школе сделают шесть учебных кабинетов. Во время проведения общешкольных мероприятий спортзал будет трансформироваться при помощи телескопической системы кресел в актовый зал на 90 мест.
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