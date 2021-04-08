Путин поручил кабмину взять под контроль темпы ввода новых детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин поручил правительству поставить вопрос создания новых мест в детских садах на особый контроль.
"Я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и стоимость, и порядок процедуры", – заявил президент на совещании, посвященном итогам реализации его посланий Федеральному собранию.
Ранее в столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию детский сад на 205 мест. Учреждение находится по адресу улица Вольная, дом 28. Площадь трехэтажного здания составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.
Около деревни Лужки в ТиНАО построят коттеджный поселок с детским садом. Планируется строительство детского сада суммарной поэтажной площадью 2, 4 тысячи квадратных метров, который смогут посещать 100 малышей.
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