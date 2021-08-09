Переход на российские приложения касается только рабочих контактов госслужащих – Минцифры

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Требования по использованию российского пакета приложений касаются только рабочих контактов госслужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В ведомстве объяснили, что перевод чиновников и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры касается только их рабочего взаимодействия.
"Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В Минцифры отметили, что новое требование связано с тем, что именно в рабочей коммуникации госслужащих происходит обмен информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций.
Использование бесплатных зарубежных сервисов, по мнению ведомства, не может гарантировать защиту от несанкционированного доступа к передаваемой информации.
"Для корпоративных лицензий существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензии МГТУ имени Баумана. В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям", – добавили в пресс-службе.
Разрабатывать платформу с нуля не планируют. В министерстве подчеркивают, что на рынке уже существует несколько отечественных корпоративных решений, включающих все функции и приложения, необходимые для рабочего взаимодействия.
Окончательно перевести всех госслужащих на российский пакет приложений планируют уже к 2022 году. Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила данную инициативу, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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