В России световые извещатели будут сигнализировать о пожаре в шумных помещениях

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 марта 2022 года в России о пожарах в шумных помещениях будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте правовой информации.
"В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного шума более 95 акустических децибел, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей", – говорится в документе.
В постановлении также говорится, что пожарная сигнализация в остальных помещениях должна быть громче на 15 акустических децибел, чем фоновый шум.
Уточняется, что в защищаемом помещении общий уровень шума должен быть не менее 75 децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке помещения. Оповещение о пожаре в спальных помещениях не должно быть тише 70 децибел в 3 метрах от оповещателя.
Действие данного документа продлится до 1 марта 2027 года.
Ранее в Москве показали, как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
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