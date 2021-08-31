В Москве показали, как работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

На улицах есть громкоговорители, но немногие знают, зачем они нужны. Это оборудование, которое задействуют в случае ЧС, – часть большой системы, которая охватывает весь город и способна спасти тысячи жизней.

В систему оповещения входят не только стационарные громкоговорители. Если потребуется, сигнал будут передавать по всем каналам – и телевидение, и СМС-рассылка. Также есть мобильные комплексы, которыми управляют спасатели.

Все каналы регулярно проверяют, чтобы они были в рабочем состоянии в случае чрезвычайной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.