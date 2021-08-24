В России прошли испытания дрона с дробовиком

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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел на полигоне испытания дрона-перехватчика "Кречет", который оснащен дробовиком 12-го калибра. Об этом рассказал генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

"Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", – приводит слова Созинова РИА Новости.

Он отметил, что главным достоинством метода является отсутствие необходимости тратить дорогие зенитные ракеты на то, чтобы сбивать небольшие беспилотники. Уточняется, что основной типаж целей для "Кречета" – это беспилотники массой до 30 килограммов.

Созинов также добавил, что пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях, но в ближайшее время планируется завершить разработку комплекса.

Ранее стало известно, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель, который будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более двух махов.