Первый тяжелый ударный беспилотник поступит в ВС РФ осенью

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России осенью получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец" (другое название – "Орион"), однако "Альтиус" будет первым ударным БПЛА тяжелого класса", – приводит слова Криворучко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел на полигоне испытания дрона-перехватчика "Кречет", который оснащен дробовиком 12-го калибра.

Отмечалось, что "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями. Главным достоинством метода является отсутствие необходимости тратить дорогие зенитные ракеты на то, чтобы сбивать небольшие беспилотники.

