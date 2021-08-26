Первый тяжелый ударный беспилотник поступит в ВС РФ осенью

15:42
Фото: Минобороны России
Вооруженные силы России осенью получат первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец" (другое название – "Орион"), однако "Альтиус" будет первым ударным БПЛА тяжелого класса", – приводит слова Криворучко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел на полигоне испытания дрона-перехватчика "Кречет", который оснащен дробовиком 12-го калибра.
Отмечалось, что "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями. Главным достоинством метода является отсутствие необходимости тратить дорогие зенитные ракеты на то, чтобы сбивать небольшие беспилотники.
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