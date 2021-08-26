Дни массового посещения стартовали на форуме "Армия-2021"

11:55
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
На военно-техническом форуме "Армия-2021", который проходит в Подмосковье, стартовали дни массового посещения. Теперь все желающие могут купить билет на мероприятие, сообщил РИА Новости врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
"Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", – сказал Горбатенко.
По его словам, посетителей может заинтересовать площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот". Там можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять под руководством опытных инструкторов.
Отмечается, что в 21:00 начнется чемпионат по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", а в 23:00 запланирована церемония награждения победителей и призеров.
Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21". Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа. По словам Путина, они готовы к международному сотрудничеству, касающемуся разработки и выпуска современных вооружений.
Форум "Армия-21" и Армейские международные игры, по мнению Путина, помогут привлечь в Вооруженные силы России, в оборонные инновационные отрасли промышленности и науку талантливую молодежь.
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