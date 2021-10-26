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Происшествия

02:54

Главврача больницы в Приморье уволили из-за подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19

происшествия регионы

Фото: depositphotos/igorykor_official

Правоохранители выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от коронавируса в Шкотовской центральной районной больнице в Приморье. Главврачу ЦРБ подписано заявление об увольнении.

"Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий", – приводит слова главы регионального Минздрава Анастасии Худченко пресс-служба правительства Приморского края.

По данным УМВД, у должностных лиц Шкотовской ЦРБ изъяли документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан.

Ранее в подмосковной Электростали арестовали двух медработников и шестерых посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и получение взяток. Известно, что услугами нарушителей воспользовались более 60 человек.

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