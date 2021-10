Грета Тунберг запела. Экоактивистка приняла участие в гала-концерте экоакции в Стокгольме. Девушка исполнила хит 80-х Never gonna give you up.

По словам Греты, этой песней она хотела показать, что экоактивисты – это просто подростки, которые могут петь и шутить друг с другом, а вовсе не злые дети, как их часто пытаются представить в СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.