Названа основная версия гибели российских туристов в Албании

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Хлор в бассейне при отеле мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании. Об этом сообщает портал Albanian daily News со ссылкой на сотрудника полиции.

"Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", – процитировал он слова одного из сотрудников отеля.

По предположению собеседника издания, было использовано слишком много чистящего средства, из-за чего и погибли туристы. В материале уточняется, что отравление хлором пока является основной версией случившегося.

Вечером 15 октября в сауне отеля, расположенного в албанской деревне Керрет, обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.

Сообщалось, что погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.