О жизни Греты Тунберг снимут сериал

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Про экоактивистку Грету Тунберг планируют снять документальный фильм, в котором будет показана ее кампания по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, сообщает "Газета.ру". Съемками сериала займется научное подразделение BBC Studios.

Продюсер сериала Роб Лидделл рассказал, что изменение климата является очень важной темой.

"Рассказать об этом вместе с Гретой – исключительная привилегия. Мы взглянем на проблему изнутри и узнаем, каково это – быть глобальной иконой и одним из самых известных людей на планете", – рассказал Лидделл.

Как отмечается, в сериале продемонстрируют встречи экоактивистки с ведущими экспертами по вопросам климата, бизнесменами и политиками по всему миру, чтобы вместе изучить возможные пути решения проблемы.

Также кинолента расскажет о жизни и взрослении экоактивистки.

В конце января стало известно, что шведские депутаты направили письмо в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть экоактивистку Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентариев, основанное девочкой климатические движение "Пятницы ради будущего" способствует обсуждению проблемы климата на самом высоком уровне, а также привлекает внимание общественности к этой проблеме.

Ранее Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин призвал не воспринимать девочку всерьез, поскольку она еще не поступила в колледж и не разбирается в экономике.

