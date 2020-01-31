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В мире

14:04

Шведские депутаты выдвинули Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Zuma

Шведские депутаты направили письмо в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть экоактивистку Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентариев, основанное девочкой климатические движение "Пятницы ради будущего" способствует обсуждению проблемы климата на самом высоком уровне, а также привлекает внимание общественности к этой проблеме.

"Грета Тунберг и "Пятницы ради будущего" с помощью минимальных ресурсов создали глобальное движение", – считают депутаты.

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей, который продолжался с 1998 по 2018 год.

Ранее Грета Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин призвал не воспринимать девочку всерьез, поскольку она еще не поступила в колледж и не разбирается в экономике.

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