Журнал Time выбрал Грету Тунберг "Человеком года"

Фото: time.com

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time. Об этом объявили в эфире программы Today на телеканале NBC.

Каждый год в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фото размещают на обложке журнала.

Ранее сообщалось, что в список претендентов на звание вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала инициатором процедуры импичмента в отношении американского лидера. Претендентами на звание "Человек года" также являлись глава Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка сборной США Меган Рапино. Однако звание досталось Грете Тунберг.

Шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.



Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, обеспокоенной состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.

Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.