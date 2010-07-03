Журнал Time выбрал Грету Тунберг "Человеком года"

16:08
Фото: time.com
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time. Об этом объявили в эфире программы Today на телеканале NBC.
Каждый год в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фото размещают на обложке журнала.
Ранее сообщалось, что в список претендентов на звание вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала инициатором процедуры импичмента в отношении американского лидера. Претендентами на звание "Человек года" также являлись глава Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка сборной США Меган Рапино. Однако звание досталось Грете Тунберг.
Шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.
.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) 11 декабря 2019 г.
Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, обеспокоенной состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.
Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.
Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.
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