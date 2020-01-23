Грете Тунберг посоветовали выучить экономику

23 января, 16:19
Фото: ТАСС/AP Photo/Michael Probst
Экоактивистку Грету Тунберг всерьез можно будет воспринимать только после того, как она поступит в колледж и будет изучать там экономику, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопрос журналиста о ее призыве отказаться от использования углеводородов.
"Она главный экономист? Когда она поступит в колледж и станет изучать экономику, она может вернуться и выступить перед нами", – приводит Reuters слова главы Минфина США.
21 января экоактивистка, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявила, что СМИ закрывают глаза на данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата.
Она подчеркнула, что даже при повышении температуры на один градус люди умирают от климатических изменений. По ее словам, задачей науки является предотвращение дестабилизации климата.
Тунберг напомнила, что если человечество хочет иметь шанс 67% для того, чтобы ограничить рост глобальной температуры 1,5 градусами, то лимит выбросов СО2 в атмосферу должен составлять 420 гигатонн. Но на самом деле, по ее словам, этот объем гораздо меньше из-за среднегодовых выбросов углерода.
Ранее Грета Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп, который уступил школьнице.
После того как Грета получила всемирную известность, было предложено пригласить ее на открытие Дворца пионеров в Москве. В настоящее время легендарный комплекс находится на масштабной реконструкции.
Грету Тунберг хотят пригласить на открытие Дворца пионеров
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