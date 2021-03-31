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Экология

09:32

Памятник Грете Тунберг поставили в Великобритании

за рубежом экология

Фото: АР/Andrew Matthews/PA

В Великобритании возле университета Уинчестера поставили памятник активистке Грете Тунберг. Об этом сообщает "Газета.ru".

Уточняется, что это первый в мире монумент Тунберг в человеческий рост. Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, чем был недоволен студенческий союз.

Так, председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг является "фантастическим образцом для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах". Однако учащиеся не поддержали установку монумента ей.

Болл объяснила, что на фоне пандемии COVID-19 студентам была особенно нужна финансовая поддержка. Средства не предназначались для поддержки студентов или оплаты труда работников, уточнили в университете.

Ранее сообщалось, что про экоактивистку Тунберг планируют снять документальный фильм, в котором будет показана ее кампания по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

В сериале продемонстрируют встречи экоактивистки с ведущими экспертами по вопросам климата, бизнесменами и политиками по всему миру, чтобы вместе изучить возможные пути решения проблемы.

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