Новости России: власти Якутии сбросили с самолета почти тонну продуктов

Власти Якутии провели эксперимент и сбросили около тонны картошки с "кукурузника". Так они помогают с питанием отдаленному арктическому селу. Там нет авиаплощадки, а вертолеты обходятся дорого. Жители летающей на парашютах картошкой остались довольны. Следующим рейсом ждут фрукты.

В Курганской области случился ледниковый период. В одном из сел забыли вовремя выключить фонтан. В итоге ударили заморозки, струи воды замерзли. Фонтан превратился в настоящую ледяную скульптуру. Местных чиновников обвинили в безответственности, люди боялись, что фонтан безнадежно испорчен, но специалисты уверили, что все в порядке, трубы не повреждены, весной фонтан заработает как прежде.

Косплееры из Якутии за три месяца сделали новый корабль из "Звездных войн" – истребитель "Крестокрыл". На создание копии легендарного истребителя ушло немало времени и денег. На нем даже есть дроид. Раньше умельцы сделали звездолет из "Мандалорца" и потратили на это 750 тысяч рублей. А одному из мастеров даже пришлось продать машину. Сейчас они мечтают смастерить "Сокол тысячелетия".