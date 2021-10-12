Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

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Умер первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин. Ему было 64 года.

В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.

"Это было новым веянием в работе ведомства, что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов", – говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен. В последние годы он возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО "РусГидро".