Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

20:39

Умер участник рок-групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

культура

Фото: CC BY-SA 4.0/Avensis289

Умер бывший участник рок-группы "Цветы" и сооснователь "Круга" Михаил Файнзильберг. Мужчине было 67 лет. Об этом в своем Instagram сообщил певец Игорь Саруханов.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким", – написал Саруханов.

Михаил Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в Кемерово. Свою музыкальную карьеру он начал барабанщиком в группе "Цветы". Вместе с Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым основал коллектив "Круг".

Затем Файнзильберг занимался сольной карьерой. После он принял обряд монашества.

Ранее сообщалось, что скончался кинооператор Юрий Райский. Ему было 66 лет.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать