Умер участник рок-групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

Фото: CC BY-SA 4.0/Avensis289

Умер бывший участник рок-группы "Цветы" и сооснователь "Круга" Михаил Файнзильберг. Мужчине было 67 лет. Об этом в своем Instagram сообщил певец Игорь Саруханов.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким", – написал Саруханов.

Михаил Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в Кемерово. Свою музыкальную карьеру он начал барабанщиком в группе "Цветы". Вместе с Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым основал коллектив "Круг".

Затем Файнзильберг занимался сольной карьерой. После он принял обряд монашества.

Ранее сообщалось, что скончался кинооператор Юрий Райский. Ему было 66 лет.