Умер участник рок-групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

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Умер бывший участник рок-группы "Цветы" и сооснователь "Круга" Михаил Файнзильберг. Мужчине было 67 лет. Об этом в своем Instagram сообщил певец Игорь Саруханов.
"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким", – написал Саруханов.
Михаил Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в Кемерово. Свою музыкальную карьеру он начал барабанщиком в группе "Цветы". Вместе с Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым основал коллектив "Круг".
Затем Файнзильберг занимался сольной карьерой. После он принял обряд монашества.
Ранее сообщалось, что скончался кинооператор Юрий Райский. Ему было 66 лет.
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