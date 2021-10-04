Скончался кинооператор Юрий Райский

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В возрасте 66 лет ушел из жизни российский кинооператор Юрий Райский. Об этом на своей странице в Facebook написал оператор Владимир Денисов.

"Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память", – говорится в его публикации.

Как сообщает "Российская газета", кинематографист сильно болел в последнее время.

Райский является заслуженным деятелем искусств РФ. В 1978 году окончил кинооператорский факультет ВГИКа, мастерскую Л. В. Косматова.

Он участвовал в съемках сериалов "Убойная сила", "Бригада", а также фильмов "Какая чудная игра" и "Анкор, еще анкор!".