Умер разработчик солнечных батарей для советских луноходов Марлен Каган

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На 87-м году жизни скончался советский и российский ученый Марлен Каган, руководивший созданием элементов энергосистем советских космических аппаратов и солнечных батарей для луноходов. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Каган принимал участие в создании межпланетной станции "Венера-4", "Лунохода-1" и "Лунохода-2", орбитальной станции "Мир" и служебного модуля "Звезда" Международной космической станции. Научную деятельность он продолжал до последних дней: разрабатывал солнечные батареи нового поколения, способные повысить энергоэффективность космических аппаратов в 2–2,5 раза.

В 1978 году Каган был награжден орденом "Знак почета", а в 2001 году – орденом "Дружба" за вклад в создание модуля МКС "Звезда".

В начале июля в возрасте 85 лет умер академик Владислав Пустовойт. Научный коллектив, частью которого был Пустовойт, разработал ряд инструментальных решений, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны.

