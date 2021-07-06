Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт

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Российский ученый, один из первооткрывателей гравитационных волн, лауреат Государственной премии РФ академик Владислав Пустовойт умер в возрасте 84 лет. Информация об этом была опубликована на сайте Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.

"На 85-м году жизни скончался российский ученый, специалист в области акустоэлектроники, акустооптики, физики полупроводников, оптоэлектроники, лауреат Государственных премий СССР и РФ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Пустовойт Владислав Иванович", – говорится в сообщении.

Причина смерти ученого не уточняется.

Научный коллектив, частью которого был Пустовойт, разработал ряд инструментальных решений, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны.

В центре уникального приборостроения выразили соболезнования родным и близким исследователя.