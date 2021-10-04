Умерла старейшая псковская актриса Мирра Горская

Фото: drampush.ru
Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Мирра Горская скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает администрация Псковской области в своем телеграм-канале.
"4 октября умерла заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы имени Пушкина Мирра Горская", – говорится в публикации.
Она прослужила на сценах различных театров в общей сложности 78 лет. О себе Горская говорила, что жизнь без сцены для нее немыслима.
Горская родилась в 1927 году. Свою карьеру она начала в 1943 году в качестве артистки балета Ленинградского областного государственного театра оперетты. В разные годы служила в том числе в Пятигорском театре музыкальной комедии, Новгородской филармонии и в Чебоксарском русском драматическом театре. К коллективу Псковского академического театра драмы имени Пушкина она присоединилась в 1970 году.
В 1982 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2004 году наградили медалью "За заслуги перед Псковом".
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