Народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru

В Петербурге умерла народная артистка РСФСР Галина Короткевич, ей было 99 лет. Об этом со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова сообщает ТАСС.

"Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии", – сказал Новиков.

Он назвал Короткевич актрисой "редкого творческого оптимизма", а также напомнил, что в постановке "Миллионерша" Бернарда Шоу она сыграла почти 800 раз.

Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Ее актерская карьера началась в Великую Отечественную войну. С 1946 по 1961 годы она служила в Новом театре, а затем была связана с Театром имени Веры Комиссаржевской, войдя в число ведущих актрис труппы. На всю страну Короткевич прославилась кинодебютом в фильме "Весна в Москве", где сыграла главную роль.