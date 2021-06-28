Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:05

Умерла актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова

культура

Фото: mossoveta.ru

Актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова скончалась в возрасте 84 лет.

"Нина Петровна вчера скончалась", – сообщили в пресс-службе театра.

О дате и месте прощания с актрисой сообщат позднее.

Нина Коновалова родилась в 1937 году. Она была выпускницей театральной студии при Театре имени Моссовета, в котором служила с момента окончания учебы в 1964 году.

За более чем 50 лет работы в театре она сыграла в спектаклях "Два вечера в мае", "Обручальное кольцо", "Турбаза", "Печальный детектив", "Ванечка", "Заговор чувств", "Женский стол в "Охотничьем зале", "Инфанты" и других. Также известна по ролям в сериалах "Голубые города", "Доктор Жуков, на выезд!", "Симфония, рожденная заново".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать