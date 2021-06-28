Умерла актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова

Фото: mossoveta.ru

Актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова скончалась в возрасте 84 лет.

"Нина Петровна вчера скончалась", – сообщили в пресс-службе театра.

О дате и месте прощания с актрисой сообщат позднее.

Нина Коновалова родилась в 1937 году. Она была выпускницей театральной студии при Театре имени Моссовета, в котором служила с момента окончания учебы в 1964 году.

За более чем 50 лет работы в театре она сыграла в спектаклях "Два вечера в мае", "Обручальное кольцо", "Турбаза", "Печальный детектив", "Ванечка", "Заговор чувств", "Женский стол в "Охотничьем зале", "Инфанты" и других. Также известна по ролям в сериалах "Голубые города", "Доктор Жуков, на выезд!", "Симфония, рожденная заново".