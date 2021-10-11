Скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери

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Народная артистка РСФСР Светлана Мизери скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность".

"С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим", – говорится в сообщении.

Светлана Мизери раньше работала в Московском академическом театре имени Маяковского, где сыграла во многих известных спектаклях. Многим она также знакома по ролям в картинах "Под каштанами Праги" и "Объективные обстоятельства".

В 1990 году актриса перешла в театр "Сопричастность".