Фото: Twitter/@EmbSergio

Первый самолет с гуманитарным грузом из РФ прибыл на Гаити. Об этом сообщил посол России в Венесуэле и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Уточняется, что речь идет о гуманитарной помощи, которая предназначена для пострадавших от землетрясения. На встрече груза присутствовал почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

"Лемке передал гаитянской стороне медицинские модули", – пояснил Мелик-Багдасаров в Twitter-аккаунте.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити в субботу, 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Кес. Там проживают порядка 125 тысяч человек.

Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Нипп и Гранд-Анс и Нипп. Власти республики на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

15 августа в регионе произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр вновь располагался поблизости от коммуны Ле-Кес, в 35 километрах.

По информации агентства France Press, число погибших в результате землетрясения составило более 1,2 тысячи человек.