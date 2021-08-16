Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 297 – СМИ

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Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом в понедельник, 16 августа, со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики сообщает агентство France Press в своем аккаунте в Twitter.
Накануне вечером сообщалось, что погибли 724 человека, ранены почти три тысячи.
Уточняется, что поиски людей под завалами продолжаются.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гати в субботу, 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Кес. Там проживают порядка 125 тысяч человек.
Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Нипп и Гранд-Анс и Нипп. Власти республики на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
В воскресенье, 15 августа, в регионе произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр вновь располагался поблизости от коммуны Ле-Кес, в 35 километрах.
Угрозу цунами на побережье Гаити сняли
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