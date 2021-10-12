Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ законсервируют на зиму

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Фондант "Дружба народов", расположенный на ВДНХ в Москве, 13 октября законсервируют на время зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Шестнадцать позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов вручную очистят мягкими кистями, а затем промоют водой под давлением. Чашу и гранитный парапет фонтана обработают нейтральным моющим средством, образовавшуюся пену смоют водой", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты укроют расположенные в чаше фонтана 24 декоративные фигуры деревянными коробами.

Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. До конца месяца сооружения законсервируют на зиму: очистят чаши, трубопроводы и фильтры, демонтируют подводную подсветку и струеобразующие элементы, проведут осмотр инженерных коммуникаций и отремонтируют все неисправны детали и конструкции.

