Ликсутов рассказал о подготовке столичного метро к зиме

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о подготовке столичного метрополитена к зимнему сезону.

По его словам, в настоящее время в вестибюлях устанавливают вторые двери, которые защищают пассажирскую зону от холода. До конца октября в метро появится примерно 5 тысяч таких дверей.

Также в рамках подготовки к зиме специалисты подземки проверили тепловые сети и промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро. Кондиционеры в поездках теперь работают в зимнем режиме, то есть в вагонах поддерживают более низкую температуру воздуха.

Дополнительно эксперты проверили систему обогрева лестничных сходов во избежание образования наледи.

Ликсутов напомнил, что проверка и подготовка систем московского транспорта к смене сезонов проводится дважды в год, согласно распоряжению мэра Москвы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объявил о готовности коммунальных служб столицы к осенне-зимнему периоду. Перед новым сезоном была проверена вся техника.