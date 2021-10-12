В Роспотребнадзоре рассказали об антиковидных мерах в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России требование об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан введено в 38 субъектах страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"С целью повышения охвата вакцинации в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей <...> о привлечении к прививкам категорий граждан, которые <...> имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг", – приводит ее слова ТАСС.

Попова также коснулась других мер. В частности, по ее словам, в 64 регионах введены различные ограничения в отношении лиц старше 65 лет. Именно они остаются основной группой риска по заболеваемости COVID-19 и чаще других попадают в больницы с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Кроме того, ряд субъектов ввел QR-коды для посещения общественных мест: в настоящее время в 26 регионах эта мера касается культурно-развлекательных мероприятий, а в 22 – заведений общепита.

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 4 699 из них, на Санкт-Петербург – 2 158, на Московскую область – 1 804. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Сахалинской области – 0,12%, в Республике Алтай – 0,16%, в Магаданской области – 0,17%.

От последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа скончались 973 человека, выздоровели – 20 706 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 894 285 жителей страны.

