В ДТП с автобусом на западе Турции погибли 9 человек

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В ДТП с рейсовым автобусом в провинции Маниса на западе Турции погибли 9 человек и 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Столкновение грузовика и автобуса, следовавшего по маршруту Стамбул – Измир, произошло в районе города Сома. Шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице.

Всего в автобусе находились 50 человек. Организовано расследование обстоятельств случившегося.

Ранее автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.