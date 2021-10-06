У королевы Елизаветы есть подземный ход из дворца в бар

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У членов британской королевской семьи есть подземный ход из Сент-Джеймсского дворца в один из баров Лондона, заявил муж принцессы Евгении Йоркской Джек Бруксбэнк. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Бруксбэнка, тайный проход позволяет членам королевской семьи украдкой ходить за коктейлем без ведома общественности.

"Я еще не использовал его, но хотел бы его проверить", – добавил он.

Если информация подтвердится, то это не первый секретный проход, предназначенный для королевской семьи.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее с правнучкой – принцессой Лилибет. Пока королева не дала согласия на встречу, однако, по словам одного из источников, Елизавета II действительно хочет увидеть правнучку.