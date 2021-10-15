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В мире

18:20

"Москва и мир": система Face Pay в метро и ковид-сертификаты в Италии

транспорт метро технологии город за рубежом медицина видео

Face Pay запустили на всех станциях столичной подземки. Эта технология позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и "Тройку" к сервису через приложение "Метро Москвы". Сделать это лучше заранее, регистрация может занять несколько часов.

Далее следует найти специальный турникет, на который указывает наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Face Pay – это лишь еще один способ оплаты проезда, все прежние тоже продолжают работать. Он также рассказал, что, по прогнозам, в ближайшие годы регулярно пользоваться Face Pay будут 10–15% пассажиров. И если спрос станет расти, то количество специальных турникетов на станциях увеличат.

Два новых антирекорда. За последние сутки в России подтвердились больше 32 тысяч случаев коронавируса. А умерли 999 человек. Обе цифры – максимальные за все время пандемии коронавируса. Заболевшие есть во всех регионах, большинство из них в Москве.

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в инфекционных госпиталях по всему городу напряженная обстановка, в клиники поступает большое число пациентов с ковидом. По его словам, ситуация если не критическая, то близка к этому. Проценко добавил, что доминирующим стал более заразный "Дельта"-штамм коронавируса (при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно) и призвал россиян активнее вакцинироваться. По данным Минздрава, обе прививки сделали 43 миллиона человек.

Тем временем, в Москве снова объявили лотерею среди вакцинированных. Со следующей недели в столице начнутся розыгрыши 10 квартир. Определять победителей будут раз в неделю.

В Италии ввели обязательные ковид-сертификаты для работы. С 15 октября для доступа на рабочее место на производствах и в офисах (причем как в государственных, так и в частных компаниях), необходим GreenPass. В нем содержатся сведения о вакцинации или отметка о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде. Те, у кого нет такого документа, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Введение зеленых паспортов вызвало новую волну протестов по всей стране. Недовольные начали блокировать крупные порты.

Италия – первая и пока единственная страна Евросоюза, которая решилась на такие меры. Причем принимаются они на фоне довольно благополучной эпидемиологической обстановки. В последнее время число заразившихся по стране не превышает 2 тысячи человек в день.

Что касается уровня вакцинации, то полностью привились более 80% взрослого населения. Однако совет министров, вводя очередные меры, хочет добиться того, чтобы вакцинацию прошли 90% всех итальянцев старше 12 лет.

Программа: Москва и мир

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