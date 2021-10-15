"Москва и мир": система Face Pay в метро и ковид-сертификаты в Италии

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Face Pay запустили на всех станциях столичной подземки. Эта технология позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и "Тройку" к сервису через приложение "Метро Москвы". Сделать это лучше заранее, регистрация может занять несколько часов.
Далее следует найти специальный турникет, на который указывает наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Face Pay – это лишь еще один способ оплаты проезда, все прежние тоже продолжают работать. Он также рассказал, что, по прогнозам, в ближайшие годы регулярно пользоваться Face Pay будут 10–15% пассажиров. И если спрос станет расти, то количество специальных турникетов на станциях увеличат.
Два новых антирекорда. За последние сутки в России подтвердились больше 32 тысяч случаев коронавируса. А умерли 999 человек. Обе цифры – максимальные за все время пандемии коронавируса. Заболевшие есть во всех регионах, большинство из них в Москве.
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в инфекционных госпиталях по всему городу напряженная обстановка, в клиники поступает большое число пациентов с ковидом. По его словам, ситуация если не критическая, то близка к этому. Проценко добавил, что доминирующим стал более заразный "Дельта"-штамм коронавируса (при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно) и призвал россиян активнее вакцинироваться. По данным Минздрава, обе прививки сделали 43 миллиона человек.
Тем временем, в Москве снова объявили лотерею среди вакцинированных. Со следующей недели в столице начнутся розыгрыши 10 квартир. Определять победителей будут раз в неделю.
В Италии ввели обязательные ковид-сертификаты для работы. С 15 октября для доступа на рабочее место на производствах и в офисах (причем как в государственных, так и в частных компаниях), необходим GreenPass. В нем содержатся сведения о вакцинации или отметка о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде. Те, у кого нет такого документа, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Введение зеленых паспортов вызвало новую волну протестов по всей стране. Недовольные начали блокировать крупные порты.
Италия – первая и пока единственная страна Евросоюза, которая решилась на такие меры. Причем принимаются они на фоне довольно благополучной эпидемиологической обстановки. В последнее время число заразившихся по стране не превышает 2 тысячи человек в день.
Что касается уровня вакцинации, то полностью привились более 80% взрослого населения. Однако совет министров, вводя очередные меры, хочет добиться того, чтобы вакцинацию прошли 90% всех итальянцев старше 12 лет.
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