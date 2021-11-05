Британские ученые определили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ученые Оксфордского университета определили ген, который вдвое увеличивает риск тяжелого течения коронавируса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Специалисты провели общегеномный анализ, который позволил обнаружить хромосомную территорию 3p21.31. По их мнению, она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", – пояснили исследователи в докладе.

Ученые отмечают, что указанный ген имеют 60% людей южноазиатского происхождения. При этом он встречается лишь у 15% европейцев. Этот факт частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, считают эксперты.

В исследовании говорится, что ген LZTFL1 не является единственной причиной дыхательных осложнений при коронавирусе. В частности, определяющую роль играют социально-экономические условия, характерные для той или иной национальности.

Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис в эфире телеканала Sky News рассказал, что повышенный генетический риск нейтрализуется вакцинацией.

Ранее медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для детей. По мнению специалистов, в период пандемии дети и подростки подвержены повышенному риску развития расстройства пищевого поведения.