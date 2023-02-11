Почти миллион французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Больше 960 тысяч человек по всей Франции вышли на протесты против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Так, в Париже к демонстрациям присоединились 93 тысячи граждан. В общей сложности по стране прошло порядка 200 манифестаци, в том числе в Марселе, Лионе, Бордо и других городах.

Крупнейшее французское профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" приводит другие цифры. По его данным, в субботу на улицы вышли 2,5 миллиона недовольных предстоящей реформой. А в столице число демонстрантов якобы доходило до полумиллиона.

В некоторых городах из-за действий особо радикальных участников протестов полиции приходилось применять силу. Например, в Ренне демонстранты бросали коктейли Молотова.

Ранее жители Лондона вышли на крупнейшую за последние 10 лет забастовку. Она состоялась 1 февраля. Учителя, водители автобусов, машинисты, охранники и госслужащие требовали повышения зарплат из-за резкого роста стоимости жизни.



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