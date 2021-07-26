Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Сирии

10:57
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Все российские дети, ранее находившиеся в тюрьмах и лагере Рош в Сирии, вернулись в Россию, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас уже не осталось известных нам детей в тюрьмах, в лагере Рош, в приюте у нас один ребеночек остался, мы его заберем в ближайшее время, когда сможем выехать за очередной группой детей", – рассказала Кузнецова.
Она пояснила, что значительный этап возвращения российских детей на родину завершился, однако осталось еще некоторое количество детей в лагере Аль-Хол.
"Но, если поступит информация и об ином местонахождении детей, мы всех заберем на родину", – уточнила омбудсмен.
По словам Кузнецовой, аппарат уполномоченного по правам ребенка подготовил более 100 комплектов документов на детей из РФ, которых планируется вывезти из Сирии.
"Сегодня уже – более 110 комплектов документов на детей. Мы готовы вывезти их хоть завтра. Администрацией лагерей разрешение дается на вывоз только небольшой группы", – отметила она.
Кузнецова подчеркнула, что эта работа будет вестись до последнего вывезенного российского ребенка.
Ранее Кузнецова вывезла 34 ребенка из Сирийской Арабской Республики. Уточняется, что это дети, которые находились на территории лагеря Аль-Хол. Кроме того, специалисты обнаружили 12 российских детей в лагере Рош, с которым Кузнецова договорилась о целенаправленной работе.
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