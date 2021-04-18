Кузнецова вывезет из Сирии в Россию 34 ребенка

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вывезет 34 ребенка из Сирийской Арабской Республики. Об этом рассказали в ее пресс-служба.

"В городе Эль-Камышлы уполномоченному при президенте России по правам ребенка были переданы 34 ребенка, гражданине РФ, и в ближайшие часы они будут возвращены на родину", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это дети, которые находились на территории лагеря Эль-Холь. Кроме того, специалисты обнаружили 12 российских детей в лагере Рож, с которым Кузнецова договорилась о целенаправленной работе.

Ранее авиакомпании начали вывозить туристов из Турции. Организованные туристы, прибывшие в Турцию по линии туроператоров, без доплат вернутся в Россию рейсами, которые будут осуществляться в ближайшее время.