Ростуризм открыл горячую линию по ситуации с Турцией и Танзанией

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Ростуризм запустил горячую линию по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. Об этом сообщили в пресс-службе.

"Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 мск можно обратиться за помощью и ответами на вопросы, возникающие в связи с ограничением полетов", – рассказали в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что звонок будет бесплатным.

Россия официально приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится на срок до 1 июня.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг, что ограничение перелетов в Турцию связано с политическими вопросами и подчеркнул, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в этой стране.

Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Танзанию и Турцию. В частности, в документе указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.

