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Власти США и Ирака договорились завершить международную военную миссию под названием "Непоколебимая решимость" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает Госдепартамент США.

Завершение миссии планируется осуществить в течение следующих 12 месяцев. США и Ирак также согласовали переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности для поддержки сил Багдада и давления на террористическую группировку на территории страны.

Кроме того, Вашингтон обязуется вывести свой контингент из Ирака в соответствии с местными законами и конституцией. Багдад поблагодарил международную коалицию за поддержку в борьбе с террористической угрозой.

Вместе с тем коалиция продолжит принимать необходимые меры по борьбе с ИГ в регионе и во всем мире. В частности, военная миссия в Сирия продолжит свою работу до сентября 2026 года, добавили в Госдепе.

Владимир Путин заявил ранее, что Соединенные Штаты сами "выпустили джинна из бутылки", действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и некоторых других странах.

Глава государства также задался вопросом, почему США могут себя так вести, а российская сторона не может защищать свои интересы таким же образом.