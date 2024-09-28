00:07Политика
США объявили о завершении военной миссии против ИГ в Ираке
Фото: 123RF/damindesign
Власти США и Ирака договорились завершить международную военную миссию под названием "Непоколебимая решимость" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает Госдепартамент США.
Завершение миссии планируется осуществить в течение следующих 12 месяцев. США и Ирак также согласовали переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности для поддержки сил Багдада и давления на террористическую группировку на территории страны.
Кроме того, Вашингтон обязуется вывести свой контингент из Ирака в соответствии с местными законами и конституцией. Багдад поблагодарил международную коалицию за поддержку в борьбе с террористической угрозой.
Вместе с тем коалиция продолжит принимать необходимые меры по борьбе с ИГ в регионе и во всем мире. В частности, военная миссия в Сирия продолжит свою работу до сентября 2026 года, добавили в Госдепе.
Владимир Путин заявил ранее, что Соединенные Штаты сами "выпустили джинна из бутылки", действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и некоторых других странах.
Глава государства также задался вопросом, почему США могут себя так вести, а российская сторона не может защищать свои интересы таким же образом.